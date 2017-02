Météo: le grand vent arrive et soufflera en rafales jeudi

Le ciel sera à nouveau teinté de gris ce mercredi, avec une épaisse couche de nuages bas à l’origine de régulières pluies ou bruines. Le vent de sud-ouest soufflera assez fort et sera accompagné de rafales qui pourront atteindre 60 à 70 km/h localement. Les températures seront comprises entre 7 et 12 degrés, selon les prévisions de l’IRM.

Mercredi soir et pendant la nuit, le temps sera encore pluvieux, surtout sur le nord du pays. Le vent de sud-ouest restera soutenu et les minima oscilleront entre 5 et 9 degrés.

Jeudi, il fera très nuageux et le vent se renforcera encore. Des rafales de 90 km/h, voire plus, sont attendues. Les averses seront également de la partie, sous des maxima allant de 4 à 5 degrés en Ardenne à 11 degrés dans le centre.

Vendredi, la nébulosité sera variable et le vent un peu moins présent, mais des averses seront toujours présentes. Sur les hauteurs de l’Ardenne, elles pourraient revêtir un caractère hivernal. Il fera également plus frais avec des maxima compris entre 1 et 7 degrés. Le vent sera modéré à assez fort, et soufflera d’ouest à nord-ouest.