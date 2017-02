Suivez les dernières heures du procès Troiano en direct: l'accusé a pris la parole, les jurés sont partis délibérer

Rédaction en ligne

Après plus de deux semaines d’audience, l’heure est aux délibérations. Ce mercredi 22 février, les 12 jurés vont devoir déterminer si Amédeo Troiano est coupable ou non du meurtre de Benoît Philippens, Carol Haid et Esteban Counet. L’accusé nie les faits. Il prendra peut-être la parole avant que les jurés partent délibérer.