Waimes - Stavelot: Magali Herman condamnée à 12 ans ferme pour l'empoisonnement de Christophe Briska

Le tribunal la reconnaît coupable du meurtre par empoisonnement, un acte minutieusement préparé ne serait-ce que par le vol des produits mortels à la clinique de Malmedy, ce qui techniquement n’était pas contestable. Il rejette la thèse de l’accusation estimant que le décès de l’ambulancier stavelotain ne résulte pas d’un suicide romantique a deux comme l’accusée le prétend, mais bien d’un dessein criminel sordide, réfléchi, préparé, visant à mettre fin à la seule vie de celui qui était en train de lui échapper. Il juge en effet cette volonté froide d’éliminer purement et simplement son compagnon non démontrée. Il tient compte de la relation toxique entretenue entre les deux partenaires et des regrets sincères exprimés par la prévenue, ainsi que de son état dépressif et bipolaire.

Mais il souligne aussi l’atteinte intolérable à la vie d’autrui que constitue ce meurtre, d’autant plus que la profession de la prévenue est de sauver des vies et non de les détruire. La peine est donc de 12 ans de prison ferme.

