L'inflation en Belgique était la plus élevée de la zone euro en janvier

Le mois passé, le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi à 1,8%, contre 1,1% en décembre 2016 et 0,3% un an auparavant. Le taux d’inflation annuel de l’Union européenne s’est pour sa part affiché à 1,7% en janvier, contre 1,2% en décembre et 0,3% en janvier 2016, précise Eurostat.

Selon l’office européen, les taux annuels les plus faibles ont été observés en Irlande (0,2%), en Roumanie (0,3%) et en Bulgarie (0,4%). Les taux annuels les plus élevés, eux, ont été enregistrés en Belgique (3,1%), en Lettonie et en Espagne (2,9% chacun) ainsi qu’en Estonie (2,8%).

Par rapport à décembre 2016, l’inflation annuelle a baissé dans 2 États membres et a augmenté dans 26.

Enfin, les plus forts impacts à la hausse sur le taux d’inflation annuel de la zone euro proviennent des carburants pour le transport (+0,50 point de pourcentage), des combustibles liquides et des légumes (+0,14 pp chacun), tandis que les télécommunications (-0,09 pp), le gaz (-0,08 pp) ainsi que les pains et céréales (-0,05 pp) ont fait baisser les prix.