Une banderole «Refugees welcome» déployée sur la Statue de la Liberté à New York

La police enquête pour savoir qui exactement est à l’origine de la pose d’une banderole sur la Statue de la Liberté, à New York. Il est en effet interdit de se servir de la visibilité de la statue pour afficher un quelconque message.

Un compte Twitter a toutefois revendiqué cette action expliquant que « l'action a été décidée par des citoyens qui sont préoccupés par le tournant anti-américain pris avec notre nouvelle politique d'immigration ».

La banderole est restée visible une bonne heure avant que l’on vienne la décrocher.

Entre 1886 et 1924, tous les immigrants qui arrivaient aux Etats-Unis passaient par Ellis Island où se situe la Statue de la Liberté. Pendant cette période, il y en a eu 14 millions.

The message of the Statue of Liberty is unmistakable.



This banner ought to make it clear 2 @realDonaldTrump #RefugeesWelcome#NoBanNoWall pic.twitter.com/ZSpg4uB9Qg