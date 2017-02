Israël: les jupes courtes restent interdites au Parlement

«Il a été convenu que le code vestimentaire serait maintenu», a annoncé la Knesset, le Parlement, dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion d’un comité spécialement créé pour examiner cette question.

En décembre, des employés avaient manifesté pour protester contre l’interdiction d’entrée dans le Parlement formulée par des gardes de sécurité à des femmes vêtues de jupes jugées trop courtes. Le comité réunissant des parlementaires et des employés a cependant décidé de «créer un mécanisme d’application incluant des avertissements avant l’interdiction d’entrée dans le bâtiment», indique la Knesset. Selon le quotidien libéral Haaretz, l’interdiction d’entrée ne serait prononcée qu’au troisième avertissement.

«Il faut se présenter à la Knesset vêtu de façon appropriée et digne: on ne peut pas arriver avec des vêtements ne respectant pas la Knesset, comme des T-shirts, des débardeurs, des shorts, des sandales, des jupes ou des robes courtes, des habits de sport», affirme le communiqué du Parlement. Les vêtements affichant des slogans politiques sont également prohibés.

Selon le Haaretz, le code vestimentaire ne précise pas la longueur minimale requise pour une jupe, mais interdit les mini-jupes.

Israel: 10 women stopped at Knesset parliament entrance for "short skirts" as aides protest dress code https://t.co/dbV70GLPhl