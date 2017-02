Dieudonné en cassation contre sa condamnation à Liège

Belga

L’humoriste français controversé Dieudonné a introduit un pourvoi en cassation le 2 février dernier, par l’intermédiaire de ses conseils, Me Henri Laquay et Me Sébastien Courtoy, contre un arrêt de la cour d’appel de Liège du 20 janvier dernier. Cet arrêt le condamne à 2 mois de prison ferme pour avoir tenu des propos antisémites et révisionnistes lors d’un spectacle à Herstal en mars 2012.