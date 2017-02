Neuf personnes, dont un enfant, intoxiquées dans un incendie à Blegny

Un incendie s’est déclaré mercredi en fin de journée dans les caves d’un immeuble résidentiel à Blegny, a-t-on appris auprès des pompiers de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau. Neuf personnes, dont un enfant, ont été légèrement intoxiquées.

«Neuf personnes, dont un enfant en bas âge, ont été intoxiquées ce mercredi en fin de journée à la suite d’un incendie qui s’est déclaré dans une cave d’un immeuble à appartements de la rue Entre-deux-Villes à Blegny», indiquent les pompiers de la zone de secours 4.

Les pompiers des postes de Herve, Battice et Verviers ont maîtrisé l’incendie. Les ambulances de Battice, Blegny et le Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur) de la Citadelle sont également intervenus.