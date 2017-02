Les Belges très bien représentés lors de la soirée des César de ce vendredi

La Belgique sera à nouveau bien représentée lors de la 42e cérémonie des César qui se déroulera vendredi à la salle Pleyel, à Paris. La présence belge sera notamment assurée par la coproduction d’Entre Chien et Loup «Elle» et «La Fille inconnue» des frères Dardenne.

La coproduction belge «Elle» du Néerlandais Paul Verhoeven concourra dans 11 catégories. Ce thriller subversif avec Isabelle Huppert, dans lequel une femme violée se met à traquer son agresseur, est entre autres en lice pour décrocher le César du «Meilleur film».

Le long métrage sera face à «Divines» de Houda Benyamina, «Frantz» de François Ozon (également nommé 11 fois) ou encore «Mal de pierres» de Nicole Garcia. «Ma Loute» de Bruno Dumont et «Les Innocentes» d’Anne Fontaine, productions dans laquelle l’entreprise belge Scope Pictures est impliquée, et «Victoria» de Justine Triet, dans lequel joue la Belge Virginie Efira, ont également été retenus dans cette catégorie.

Outre le César du «Meilleur film», «Elle» offre également à Isabelle Huppert une nomination comme «Meilleure actrice». «Elle» est également sélectionné dans les catégories «Meilleure réalisation», «Meilleur espoir masculin» (avec le Belge Jonas Bloquet), «Meilleure actrice dans un second rôle» (Anne Consigny), «Meilleur acteur dans un second rôle» (Laurent Lafitte), «Meilleure photo», «Meilleure adaptation», «Meilleur montage», «Meilleur son», «Meilleure musique originale».

De leur côté, «La Fille inconnue» des frères Dardenne est en lice pour le César du «Meilleur film étranger». Les réalisateurs seront également représentés dans cette section via leur société de production «Les Films du Fleuve» pour «Baccalaureat» de Cristian Mungiu et «Moi Daniel Blake» de Ken Loach. «Aquarius» de Kleber Mendonça Filho, «Juste la fin du monde» de Xavier Dolan, «Toni Erdmann» de Maren Ade, «Manchester by the sea» de Kenneth Lonergan» sont également repris dans cette catégorie.

«La Tortue Rouge» du Néerlandais Michael Dudok de Wit, coproduit par la société belge du groupe d’édition Dupuis «Belvision», tentera pour sa part de se distinguer comme «Meilleur long métrage d’animation», face à «La Jeune Fille Sans Mains» de Sébastien Laudenbach et «Ma vie de Courgette» de Claude Barras.

En ce qui concerne les César plus techniques, trois compatriotes défendront les couleurs belges. Christophe Beaucarne, chef opérateur pour «Mal de Pierres» de Nicole Garcia, concourra dans la catégorie Meilleure photographie, tandis que Pascaline Chavanne a été sélectionnée dans la catégorie «Meilleurs costumes» pour «Frantz» de François Ozon. Quant à Marc Engels, il est nommé dans la catégorie «Meilleur son» pour «L’Odyssée» de Jérôme Salle.

La 42e Cérémonie des César aura pour maître de cérémonie l’humoriste et comédien Jérôme Commandeur.