Malgré ses ennuis judiciaires, Marine Le Pen en tête des sondages au premier tour des présidentielles

Marine Le Pen arriverait en tête au premier tour de la présidentielle devant François Fillon, qui devancerait Emmanuel Macron et se qualifierait pour le second tour. Il s’agit du dernier sondage Harris interactive en date. Il est publié ce jeudi, deux mois jour pour jour avant le scrutin et a été réalisé avant l’annonce du ralliement de Bayrou à Macron.