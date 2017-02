Plus de 500 policiers et des blocs de béton pour assurer la sécurité du Carnaval de Binche

Pas moins de 540 policiers assureront la sécurité pendant les trois jours de festivités du Carnaval de Binche, ces 26, 27 et 28 février. Le périmètre de la Grand-Place sera sécurisé avec des blocs en béton.

La sécurité sera optimalisée pendant les trois jours «gras» du Carnaval de Binche. La zone de police binchoise annonce la présence de 540 policiers qui seront mobilisés 24 heures sur 24 à partir de dimanche matin. «Les effectifs de la zone de Binche recevront les renforts d’effectifs de zones voisines, de la police fédérale et de la cavalerie», a indiqué le commissaire Thierry Meunier de la zone de Police de Binche. «Ce dispositif sera actif dès les premières heures de la journée de dimanche et sera mobilisé 24 heures sur 24 jusqu’au terme du Carnaval.»

Parallèlement au service actif des policiers, des mesures dites «passives» seront mises en place. «Des blocs en béton placés dans les différents axes empêcheront aux véhicules de pénétrer sur la Grand-Place. Cette mesure spéciale est mise en place pour contrer toute possibilité d’intrusion de véhicule bélier. Une caméra amovible de surveillance viendra s’ajouter à la vingtaine de caméras fixes du réseau urbain. Des images prises d’un hélicoptère seront par ailleurs retransmises au poste de commandement en temps réels. Le périmètre des festivités sera rétréci au maximum pour garantir la sécurité, dès le départ des grands cortèges. La circulation des véhicules sera interdite dans le périmètre des festivités pendant toute la durée du carnaval.»

Le Carnaval de Binche se déroule les 26, 27 et 28 février. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues, notamment le jour du mardi gras où un millier de participants et de Gilles animeront le grand cortège et le rondeau sur la Grand-Place.