Le ministre flamand de la Mobilité Ben Weyts hospitalisé pour une «amnésie globale transitoire»

L’AGT se traduit par une incapacité à se souvenir des événements les plus récents, une désorientation et de l’anxiété. La tension physique, le stress et la fatigue sont des causes probables de ce trouble, selon le cabinet du ministre.

M. Weyts répondait mercredi à une question d’un député au parlement flamand lorsque ses propos sont devenus confus. Il a quitté l’assemblée en avouant se sentir mal. Il a passé une nuit en observation à l’hôpital de Hal (Brabant flamand). Le ministre ne se souvient plus de l’incident au parlement, selon son cabinet. Il lèvera le pied ces prochains jours en travaillant depuis son domicile. Il reprendra ses activités à partir de samedi.