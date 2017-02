Michaël Miraglia (RTL-TVI) chute violemment et se blesse lors de la pièce du Télévie: "J'avais la tête qui tourne, la nausée… Le choc a été terrible"

Mardi soir, en pleine représentation de la pièce du Télévie « Hier est un autre jour » au Théâtre Royal de Mons, Michaël Miraglia, l’animateur vedette de RTL-TVI, a lourdement chuté et s’est blessé à la tête. Il a toutefois insisté pour remonter sur scène et finir le spectacle avant de filer aux urgences.

L’animateur s’est confié sur le site de RTL : « Il y a une scène où Luc Gilson, très énervé, me pousse dans les coulisses… on l’a joué et répété des dizaines de fois, raconte le journaliste. Mardi, j’ai perdu équilibre, je n’ai pas pu me rattraper et je me suis tapé la tête sur une console en coulisses » .

« Le choc a été terrible. Le craquement m’a fait penser que ma colonne vertébrale était brisée en deux… », a-t-il ajouté, alors que la pièce se poursuivait et que personne ne s’était rendu compte de rien ! C’est finalement une régisseuse du théâtre qui est venu au secours de l’ancien de la RTBF. Alors qu’elle voulait appeler une ambulance, l’animateur a insisté pour remonter sur scène, après avoir essuyé le sang qu’il avait sur le front. « J’avais la tête qui tourne, la nausée… J’ai passé 3 minutes interminables, me répétant de ne surtout pas tomber dans les pommes », explique-t-il encore.

Chancelant, il a ainsi poursuivi jusqu’à la fin de la représentation. « J’avais mal à la nuque, à la côte, au genou… mais personne dans la salle ne s’est rendu compte de quoi que ce soit » .

Examiné durant le spectacle par des pompiers présents dans la salle, il a ensuite filé aux urgences une fois le rideau tombé. Bilan : « Pas de casse au niveau du dos, juste une contusion aux cervicales, et une côte froissée ».