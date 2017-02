Des milliers de passagers attendus à Charleroi et Zaventem pour les premières vacances de l'année

Les vacances de Carnaval sont de plus en plus prisées par les Belges. En attestent notamment les chiffres prévisionnels des aéroports de Bruxelles-National et Charleroi. Entre le 22 février et le 5 mars, quelque 680.000 passagers sont ainsi attendus à l’aéroport de Zaventem et environ 240.000 au Brussels South Charleroi Airport (BSCA).

«Chez Brussels Airport, le pic est attendu vendredi 24 février avec au total quelque 65.000 passagers qui transiteront par l’aéroport, dont 36.000 pour des départs uniquement», indique Florence Muls, la porte-parole de l’aéroport national. «Brussels Airport s’attend à une augmentation globale de 6% par rapport à l’année dernière pour l’ensemble des vacances», souligne-t-elle.

«Les taux de remplissage, proches des 90% en temps normal, sont plus élevés pendant les périodes de vacances scolaires», explique Vincent Grassa, porte-parole de l’aéroport carolo. «À Charleroi, pour les congés de détente, le pic de vacanciers est attendu vendredi 24 février. La moyenne quotidienne des 20.000 passagers sera également dépassée le lundi 27 février, deuxième jour le plus important en terme d’affluence».

Soleil

Le groupe de tourisme Tui avait noté mercredi une augmentation de 13% de Belges qui partent en voyage durant les vacances de Carnaval par rapport à 2016. «Les vacances à destination du soleil ou au ski augmentent proportionnellement et se taillent la part du gâteau», avait-il précisé.

Thomas Cook a quant à lui fait savoir jeudi que tous les last minutes pour les vacances de Carnaval sont écoulés. Que ce soit pour le traditionnel séjour à la neige ou au soleil, «les chambres familiales et les plus grands appartements sont d’ores et déjà complets», a relevé le voyagiste dans un communiqué.

Parmi les destinations préférées des Belges au Carnaval, on retrouve l’Espagne (Tenerife, Iles Canaries), le Maroc (Agadir, Marrakech), le Mexique, le Cap Vert, la République dominicaine, le Sénégal et la Gambie. Les montagnes de France, d’Italie, d’Autriche et de Suisse sont également particulièrement appréciées des vacanciers amateurs de ski.