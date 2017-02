D1A: une tête libératrice d'Harbaoui en fin de match offre trois points précieux aux Zèbres dans la course aux playoffs 1 (1-0)

Les hommes de Felice Mazzù n’avaient plus que trois rencontres pour assurer leur place au sein des six premières places qualificatives pour les Playoffs 1. La victoire s’annonçait obligatoire, face à la menace de Genk et de La Gantoise, seulement à deux et trois points au classement. Et grâce à une tête d’Harbaoui (87e), le travail a été fait. Mais ce fut dur...