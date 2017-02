La ligne violences conjugales sera ouverte 24 heures sur 24 dès le 8 mars prochain

Actuellement, les personnes formant le 0800/30.030 en dehors des heures de permanence, soit après 19h00 et jusqu’à 9h00, ainsi que les week-ends et jours fériés, sont dirigées sur un répondeur renvoyant vers le site www.ecouteviolencesconjugales.be ou vers la police.

Une nouvelle convention de collaboration avec Télé Accueil et les Pôles de ressources spécialisées en violences conjugales et intrafamiliales permet désormais d’assurer une écoute continue, selon le ministre wallon Maxime Prévot (Action sociale, droits des femmes) et les ministres bruxelloises Céline Fremault (Action sociale) et Cécile Jodogne (Santé).

Il s’agit d’une des mesures du plan intra-francophone 2015-2019 de lutte contre les violences sexistes et intrafamiliales, conformément aux obligations internationales de la Convention d’Istanbul, ratifiée par la Belgique en mars 2016.

D’après l’enquête 2014 de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, plus d’une femme sur trois de plus de 15 ans en Belgique a subi des violences physiques et/ou sexuelles. En Wallonie, 16.029 plaintes pour violences dans le couple (physique, psychologique, sexuelle, économique) ont été enregistrées en 2015. A Bruxelles, 3.669 plaintes ont été déposées en 2015.

La Ligne d’Écoute violences conjugales reçoit environ 3.000 appels par an. Ce service était jusqu’à présent financé uniquement par la Wallonie, d’où proviennent 80% des appels. Bruxelles interviendra pour la première fois dans son financement via la Cocof. Un soutien financier est aussi apporté au fonctionnement de Télé Accueil Bruxelles.