Suivez Standard-Malines en direct (dès 14h30): les Rouches doivent enfin reconquérir leur public

Mathématiquement, les Rouches ne sont pas encore éliminés de la course aux Playoffs 1. Mais face à Malines, cinquième provisoire (avec 44 pts), il faudra une victoire et un bon coup de main du destin pour espérer atterrir dans le Top 6 d’ici la fin de la phase classique, dans trois week-ends seulement… En effet, le Standard doit espérer une déconvenue de Malines, Charleroi, Genk et La Gantoise lors de ces trois dernières journées, pour croire en une qualification parmi les six meilleures formations de la saison.

Autant dire que Jankovic et ses hommes doivent avant tout songer à leur opération de reconquête d’un public, perdu ces dernières semaines suite aux performances en dents de scie des joueurs liégeois. Un premier succès à domicile depuis le 11 décembre dernier serait déjà un bon début.