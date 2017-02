Attentats à Paris: la détention d'Abid Aberkan, présumé logeur de Salah Abdeslam, prolongée

L’homme demeure inculpé de participation aux activités d’un groupe terroriste et de recel de malfaiteurs dans le cadre du dossier ouvert à la suite des attentats de Paris du 13 novembre 2015, a indiqué jeudi le parquet fédéral.

Abid Aberkan avait été interpellé le 18 mars 2016 à Molenbeek-Saint-Jean, en compagnie de Salah Abdeslam et de Soufien Ayari (alias Amine Choukri) ainsi que de Sihane Aberkan et de Djemila M., deux membres de sa famille. L’homme est soupçonné d’avoir hébergé Salah Abdeslam et Soufien Ayari dans un appartement situé rue des Quatre Vents, à Molenbeek-Saint-Jean.