Daniel Bacquelaine: "On commence à maîtriser le coût des pensions"

Tous régimes confondus, le paiement des pensions a coûté 42,6 milliards d’euros à l’État, en 2016. Soit une hausse de 1,33 % en un an. Sur la période 2015-2019, cette évolution sera de 10,6 %, pour passer de 42 à 46,5 milliards d’euros. Énorme ? Le ministre Bacquelaine tempère l’impression, dans un entretien accordé à Sudpresse.

Il met en avant le ralentissement de cette hausse, surtout par rapport aux années 2007-2008, où cela atteignait entre 7 et 8 %. Et encore, l’ensemble des mesures décidées n’a pas encore sorti ses effets. Selon lui, cela éloigne le spectre de devoir en prendre de nouvelles et permet d’augmenter le taux d’emploi, ce qui baissera encore plus le coût des pensions « sans devoir toucher aux revenus des gens ».

Une interview exclusive à découvrir dans nos éditions numériques ainsi que dans nos journaux de ce vendredi.