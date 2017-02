Le conseil de parti de la N-VA approuve Zuhal Demir à la succession d'Elke Sleurs

La proposition du président de la N-VA Bart De Wever de faire de la députée Zuhal Demir la nouvelle secrétaire d’Etat à la Lutte contre la pauvreté, à l’Egalité des chances, aux Personnes handicapées et à la Politique scientifique, chargée des Grandes villes, qui doit succéder à ce poste à Elke Sleurs, démissionnaire, a été approuvée jeudi soir par le conseil du parti. Zuhal Demir, basée dans le Limbourg à Genk, prêtera serment vendredi matin à 8h30, a communiqué le Palais royal dans la soirée, dans la foulée d’un communiqué de la N-VA.

D’origine kurde, Zuhal Demir, 36 ans, est depuis 2010 la spécialiste N-VA des questions relatives au marché et au droit du travail, à la Chambre. Elle «s’est particulièrement consacrée aux thèmes de la concertation sociale, du bien-être au travail et du bon équilibre entre les droits et les devoirs», selon le communiqué de son parti. Ancienne étudiante de la KUL et de la VUB, elle a travaillé de 2004 à 2013 en tant qu’avocate à Anvers.