Europa League : Anderlecht rencontrera les Chypriotes de l'APOEL Nicosie, duel belgo-belge entre La Gantoise et Genk

La Belgique est le pays le plus représenté dans ces seizièmes de finale. Anderlecht a été pluôt verni, en tirant l’APOEL Nicosie. Il y aura forcément un club belge en quarts de finale, puisque Genk et La Gantoise se rencontreront. Les huitièmes auront lieu les 9 et 16 mars.

Pour la première fois de son histoire, la Belgique a qualifié trois de ses clubs pour les huitièmes de finale de C3, c’est-à-dire d’Europa League : cela en fait le pays le plus représenté en huitièmes de finale. En seizièmes, Anderlercht est passé dans la douleur au Zenit (2-0, 1-3), La Gantoise a su résister à Tottenham (1-0, 2-2) et Genk a vaincu les Roumains de l’Astra Giurgiu (2-2, 1-0).

Au tour suivant, la tâche pourrait être plus ardue. Parmi les 13 autres clubs, on compte deux russes (FC Krasnodar, FC Rostov), deux allemands (Schalke 04, Borussia Mönchengladbach), un espagnol (Celta Vigo), un anglais (Manchester United), un français (Olympique Lyonnais), un italien (AS Rome), un néerlandais (Ajax Amsterdam), un grec (Olympiacos), un danois (FC Copenhague), un turc (Besiktas) et un chypriote (APOEL Nicosie).

Le tirage des huitièmes :

Celta Vigo (Esp) - Krasnodar (Rus)

APOEL Nicosie (Chy) - Anderlecht (BEL)

Schalke 04 (All) - Mönchengladbach (All)

Lyon (Fra) - AS Rome (Ita)

Rostov (Rus) - Manchester United (Ang)

Olympiakos (Grè) - Besiktas (Tur)

La Gantoise (BEL) - Genk (BEL)

Copenhague (Dan) - Ajax Amsterdam (P-B)