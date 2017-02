La patronne de Proximus toujours aussi motivée même sans hausse de salaire ni bonus

Sa rémunération est fixée et elle n’a jamais demandé à en changer. «Je connaissais les conditions lors de mon entrée en fonction et je les ai acceptées. Et je suis toujours aussi motivée», a-t-elle assuré.

La direction de Proximus a été étonnée que la presse s’empare en début de semaine d’un débat sur le salaire de sa CEO et sur l’opposition du gouvernement fédéral à ce qu’elle puisse toucher, à l’image d’autres membres du top management de l’entreprise, un bonus à son contrat. Il s’agit en effet d’éléments datant d’il y a un an et d’une problématique close depuis lors, confiait-on vendredi au siège de l’opérateur.

«Dans son contrat, il est indiqué que la rémunération variable peut être revue en cas de création de valeur», explique Dirk Lybaert, Chief Corporate Affairs de Proximus. «Le conseil d’administration a constaté que la CEO ne bénéficiait pas d’incentive à long terme. Nous avons entendu d’actionnaires majoritaires et d’analystes que ce n’était pas une situation normale», poursuit-il, ajoutant que c’est bien cet organe -et non Dominique Leroy elle-même- qui a sollicité unanimement l’avis du gouvernement. Des contacts informels ont ensuite eu lieu et ont finalement abouti à une fin de non-recevoir. Dans ce contexte, le CA a décidé de ne pas formuler une telle proposition lors de la prochaine assemblée générale.

«Les résultats que nous avons engrangés, avec davantage de clients et un personnel content et fier, sont pour moi une bien plus grande source de satisfaction qu’une hausse salariale», répond Mme Leroy. Le refus du gouvernement «ne change rien à ma motivation et à ma gestion de l’entreprise», souligne-t-elle.