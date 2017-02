Hamoir: avez-vous vu José Mosbeux, disparu depuis le 21 février?

Un habitant de la rue des Combattants, à Hamoir, n’a plus donné de signe de vie depuis ce mardi 21 février. Son véhicule a été retrouvé, vide de tout occupant, ce jeudi 23, à Comblain-au-Pont. La zone de police du Condroz, appuyée par la cellule des personnes disparues, mène d’importantes recherches afin de retrouver ce sexagénaire. N’hésitez pas à partager et diffuser cet avis autour de vous, ainsi qu’à contacter les services de police pour toute information qui pourrait faire avancer l’enquête.

Voici l’avis de recherche diffusé :

Ce mardi 21 février 2017, José MOSBEUX, un homme âgé de 66 ans, a quitté son domicile situé rue des Combattants à Hamoir. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Son véhicule, une Citroën C3 de couleur grise, a été retrouvé le 23 février, rue du Pont à Comblain-au-Pont.

Monsieur Mosbeux mesure 1m80 et est de corpulence robuste. Il a les cheveux grisonnants coiffés en arrière et d’épais sourcils.

Au moment de sa disparition, il portait un pull à motifs rouge et blanc, un pantalon en velours et un bonnet.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, merci de prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800/30.300. Vous pouvez également réagir via e-mail : avisderecherche@police.belgium.eu.