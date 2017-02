Ixelles: plusieurs cas d'empoisonnements de chiens signalés

L’échevine avance que la police a ouvert une enquête. Si la situation perdure, elle envisage de poser des panneaux d’avertissement et de mobiliser des agents communaux, notamment pour chercher des échantillons en vue de faire des analyses. Deux cas ont été signalés par SOS Vétérinaires et un troisième par la clinique Champ du Roi, mais aucun d’entre eux n’est décédé.

Des riverains ont relevé qu’une vague d’empoisonnements avait déjà causé le décès de plusieurs chiens il y a 7 ans. « Je suis vraiment choquée et très sensible par rapport à ce qui se passe », assure Delphine Bourgeois. « C’est inadmissible et il faut redoubler de vigilance. »

À Ixelles, diverses actions ont été mises en place, comme les cartes de nourrissage, un événement annuel « Animaux dans la ville » et des stérilisations pour chats. Grâce à un subside régional, les travaux pour un premier espace sans laisse seront lancés en avril au Bois des Commères. « On commence par le Bois des Commères, mais ces mesures pourraient être étendues à d’autres parcs – parc Tenbosch ou l’Abbaye de la Cambre – avec par exemple des zones horaires », a expliqué l’échevine.