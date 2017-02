Trump promet une armée «plus grande, plus performante et plus forte»

Donald Trump a promis vendredi une armée américaine «plus grande, plus performante et plus forte que jamais» et a dit espérer ne «jamais l’utiliser».

«Nous allons (...) demander un énorme budget pour notre armée bien-aimée. Et nous allons considérablement améliorer toute notre armée. Toute notre armée. A l’attaque et en défense. Tout. Plus grande, plus performante et plus forte que jamais», a déclaré le président devant les conservateurs américains réunis pour leur grand-messe annuelle près de la capitale Washington. «Et j’espère que jamais nous n’aurons à l’utiliser. Mais personne ne doit nous chercher des noises, les amis. Personne», a-t-il ajouté devant des militants qui scandaient «USA, USA».

« La paix par la force »

«Il s’agira de la plus grande montée en puissance de l’armée de l’histoire de l’Amérique. Personne n’osera poser de questions (...) parce que nous sommes tellement affaiblis, très très affaiblis (par les) coupes budgétaires automatiques», a-t-il expliqué. «Nous croyons à la paix par la force. Et c’est ce que nous aurons. Cela fait partie de ma promesse de ramener la sécurité pour les Américains».

M. Trump a signé le 27 janvier au Pentagone un décret pour entamer la «reconstruction» des forces armées américaines, qui sont déjà les plus importantes du monde. Le décret demandait notamment au Pentagone de préparer dans les 30 jours un audit sur l’état opérationnel des forces américaines, en matière notamment d’entraînement, de munitions, de maintenance ou d’infrastructures. Il demandait également de préparer un amendement au budget 2017 pour pouvoir améliorer dès cette année cet état opérationnel.

Le plus important budget au monde

Même si les Etats-Unis ont le plus important budget militaire du monde, et de loin (environ 3,3% du produit intérieur brut), les militaires américains pointent régulièrement un certain sous-équipement au regard de l’ampleur des missions qui leur sont confiées.

Les dépenses américaines en la matière sont près de trois fois supérieures à celles de la Chine, la deuxième puissance militaire mondiale, et plus de huit fois supérieures à celles de la Russie, selon les chiffres de l’institut de référence suédois Sipri.