Herman Van Holsbeeck à propos du tirage au sort d'Anderlecht: "L'Apoel? N'oubliez pas que cette équipe vient d'éliminer Bilbao"

Déjà très chanceux, jeudi soir à Saint-Pétersbourg en marquant le but de la qualification à la 90e minute sur sa seule tentative au but cadrée, Anderlecht n’a pas été malheureux vendredi en héritant de l’APOEL Nicosie, le club où évoluent l’ancien Diable Rouge Igor de Camargo et un autre Belge le gardien remplaçant Urko Pardo. Nicosie, champion national et leader de son championnat, a sorti l’Athletic Bilbao (2-3 et 2-0) en seizièmes de finale. L’APOEL est invaincu à domicile en 7 rencontres européennes cette saison (6 victoires et 1 partage, après avoir été éliminé en qualification de la Ligue des champions par le FC Copenhague) et aligne un total de 32 rencontres sans défaite dans son stade GPS qui peut accueillir 23.000 spectateurs. Anderlecht aura l’avantage d’accueillir le match retour au stade Constant Vanden Stock.

"J'estime nos chances de se qualifier au prochain tour à 50% », note Herman Van Holsbeeck, selon des propos rapportés par la DH. « Nicosie n'est pas un mauvais tirage. Nous craignions de devoir retourner en Russie. Heureusement, ce n'est pas le cas. Tirer un grand club tel que celui de Manchester United aurait également été un bon tirage. Mais avec l'APOEL, nous avons évidemment plus de chances de nous qualifier pour le prochain tour. J'évalue nos chances de qualification à 50%. Il ne faut pas oublier que l'APOEL a éliminé Bilbao en 16e »

Le choc pour les Belges dans ces huitièmes de finale est bien entendu le match flandrio-limbourgeois entre La Gantoise et Genk. Il s’agira du second duel européen entre clubs belges après le FC Malinois-Anderlecht au 2e tour de la Coupe des vainqueurs de Coupes en 1988-1989.

Le vainqueur jouera pour la première fois de son histoire un quart de finale sur la scène européenne.

Le programme des huitièmes de finale offrira deux beaux duels: le choc allemand entre Schalke et le Borussia Mönchengladbach de Torghan Hazard ou encore le duel entre Lyon et l’AS Rome de Radja Nainggolan. Manchester United de Marouane Fellaini sera opposé aux Russes de Rostov.