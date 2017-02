Le Club de Bruges étrille Zulte Waregem avec un score de forfait (5-0)

Les Brugeois n’ont pas tardé à faire trembler les filets adverses en prenant les devants dès la 3e minute de jeu sur une tête victorieuse de Ruud Vormer, oublié au second poteau et bien servi par De Bock (3e, 1-0). Grâce à ce but, le FC Bruges a établi un nouveau record en ayant trouvé le chemin des filets lors de ses 55 dernières rencontres disputées à domicile. Izquierdo, sur la barre transversale (10e), et Vossen, via un tir à bout portant sur Bossut (24e), ont été tout proches de faire le break en faveur des Blauw en Zwart. Sur corner, c’est finalement Bjorn Engels qui a fait le break en profitant d’une maladresse défensive des hommes de Dury (28e, 2-0). Moins de quatre minutes plus tard, Izquierdo a porté le score à 3-0 en mystifiant Bossut en face à face (32e, 3-0). Sur un nouveau centre de Laurens De Bock, Bossut s’est laissé surprendre par la trajectoire du ballon, laissant ainsi la liberté à Vormer d’inscrire son deuxième but du match à moins de cinq minutes du repos (41e, 4-0).

En seconde période, Diaby, monté au jeu une minute plus tôt, a été fauché par Bossut, laissant ainsi Vossen inscrire le 5e but brugeois sur pénalty (70e, 5-0).

Avec trois points supplémentaires, le FC Bruges garde la tête du championnat (58 points) avec trois points d’avance sur Anderlecht qui accueillera Genk dimanche (18h). De son côté, Zulte Waregem reste 3e avec 50 points.