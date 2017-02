Premier League : Chelsea et Hazard assurent face à Swansea, Lukaku buteur avec Everton (vidéos)

Plusieurs Diables Rouges étaient en action lors de la 26e journée de Premier League samedi après-midi. Hazard, Chadli et Lukaku se sont particulièrement illustrés.

Solide leader du championnat, Chelsea, avec Hazard et Courtois titulaires, s’est imposé 3-1 face à Swansea à Stamford Bridge. Nacer Chadli s’est quant à lui montré décisif en délivrant une passe décisive lors de la victoire de West Brom 2-1 face à Bournemouth. Buteur, Lukaku a permis aux Toffees de glaner les trois points face aux Black Cats de Januzaj (2-0).

Mis sur orbite à la suite du but d’ouverture de Cesc Fabregas (19e, 1-0), les Blues de Chelsea vont toutefois déchanter juste avant le repos lorsque Fernando Llorente a égalisé en faveur des Gallois à l’aide d’une tête précise qui a trompé Courtois (45e, 1-1). En seconde période, les hommes de Conte ont repris les devants grâce à Pedro (72e, 2-1), avant que Costa, bien servi par Hazard, ne scelle la victoire des siens dans les dernières minutes de la rencontre (84e, 3-1). Hazard a cédé sa place à cinq minutes du terme pour Willian, tandis que Batshuayi est resté sur le banc durant nonante minutes. Avec un 20e succès cette saison, Chelsea compte désormais 11 points d’avance sur Manchester City, son dauphin.

Everton a assuré l’essentiel en s’imposant 2-0 à domicile face à Sunderland. Gueye a donné l’avantage aux siens en fin de première période (40e, 1-0), avant que Romelu Lukaku ne valide le succès des Toffees à 10 minutes du terme (80e, 2-0). Auteur de son 17e but cette saison en championnat, l’attaquant belge est co-leader du classement des buteurs avec le joueur d’Arsenal Alexis Sanchez. Kevin Mirallas est monté à la 60e minute de jeu, tandis qu’Adnan Janzuaj a disputé l’intégralité de la partie pour le compte des Black Cats.

Avec Christian Benteke titulaire en pointe de l’attaque, Crystal Palace a accroché un succès important dans la course au maintien face à Middlesbrough (1-0). L’unique but de la rencontre a été inscrit par Patrick van Aanholt (34e, 1-0). Avec ce succès, Palace sort provisoirement de la zone de relégation et est désormais 17e avec un point d’avance sur le premier relégable, Leicester City.

Après avoir été mené sur un pénalty converti par King (5e, 0-1), West Brom a renversé la vapeur grâce aux buts de Craig Dawson (10e, 1-1), servi par le Belge Nacer Chadli auteur de sa 4e passe décisive cette saison en championnat, et Gareth McAuley (22e, 2-1). Les troupes de Tony Pulis sont 8e de Premier League.