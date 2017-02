Météo: retour de la douceur... et de la grisaille

La journée sera grise avec un risque de quelques faibles précipitations par endroits. Les températures atteindront des valeurs de 11 ou localement 12 degrés en basse et moyenne Belgique et de 6 à 8 degrés en Ardenne. Le vent sera modéré, et à la mer assez fort, de secteur sud-ouest.

Cette nuit, la nébulosité restera abondante et, avec l’approche d’une perturbation depuis l’ouest, quelques pluies pourront se produire en fin de nuit à la côte. Les minima se situeront entre 8 degrés à la mer et 5 degrés en Hautes-Fagnes.

Le vent deviendra modéré à parfois assez fort, et à la mer même parfois fort, de secteur sud-ouest à ouest avec des rafales qui pourront atteindre 50 à 60 km/ h.