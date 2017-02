Décès à l'insuline à Muno (Florenville): l'hypothèse du suicide collectif prise très au sérieux

L’enquête et les témoignages des survivants seront déterminants dans cette affaire qui a coûté la vie à M. Francis Grisez, rue de Cugnon à Muno (Florenville). Son épouse, Marie-Jeanne et leur fils Michel ont, selon nos nouvelles informations, tous les deux reçu également une injection d’insuline. La maman et le fils sont hospitalisés.

On en apprend un peu plus sur cette ténébreuse affaire révélée par Sudpresse, dimanche matin. . La piste de la tentative de suicide collectif est sérieusement envisagée. D’autant que les parents étaient en mauvaise santé, quant au fils il vivait très mal une séparation amoureuse. Ils ont donc pu décider d’en finir, ensemble. Et donc, vendredi dans la soirée, les trois personnes ont reçu une injection d’insuline. Une forte dose pour le papa, Francis Grizez, dans la mesure où il était diabétique. Il est pourtant décédé. Les deux autres personnes qui ont été piquées ont pu être secourues à temps. La maman, Marie-Jeanne Grisiez et le fils, Michel sont hospitalisés à Libramont. Il semble que celui qui a piqué n’a pas tenu compte de la corpulence des deux personnes non diabétiques.

L’enquête devra déterminer qui est l’auteur des injections d’insuline. Si le papa est l’auteur, il n’y a évidemment pas de poursuites pénales à envisager. En raison de son décès, l’action publique est éteinte. C’est la piste qui est privilégiée. C’est très différent si l’auteur est un des deux survivants... Leurs auditions, lorsque cela sera possible, seront donc capitales.

Plus d’informations dans l’édition de La Meuse Luxembourg de ce lundi ainsi que dans notre édition digitale.