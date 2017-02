Drame familial à l'insuline à Muno (Florenville): le papa a piqué tout le monde, selon le fils

L’audition de Michel confirme les informations que nous donnions dans nos éditions de ce dimanche et de ce lundi. On s’oriente vers une tentative de suicide collectif. On ne peut encore l’affirmer sans prendre de précautions, puisque, pour l’instant, les enquêteurs ne disposent que de la seule version du fils. Rappelons que le papa est décédé et que la maman est donc toujours inconsciente.

Michel, selon nos informations, a confirmé que pour diverses raisons (problèmes financiers et de santé pour les parents, déboires amoureux pour lui), toute la famille a voulu se suicider en utilisant l’insuline du papa, Francis Grisez (69 ans), diabétique. C’est, selon lui, le père qui les a piqués, sa mère et lui, avant de se servir de l’insuline contre lui-même.

