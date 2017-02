Nathalie (23 ans), de Herstal, est décédée dans une sortie de route à Nandrin: ils étaient six dans l'auto!

Le drame s’est joué en fin de nuit, vers 4h30, du matin, rue de Berleur, à Nandrin. Après la longue ligne droite, dans le virage, Jérémy a fait un tout-droit. Sa voiture a dévalé une pente, puis percuté une grosse pierre avant de terminer sa course dans un ruisseau sur le toit.

Cinq passagers, soit un de plus que ce qui est autorisé, se trouvaient alors dans le véhicule, dont Nathalie Signoretti qui n’a pas survécu au crash.

Le ministère public a pointé la visibilité réduite, l’alcool et la vitesse comme causes de l’accident. Il a requis à l’encontre de Jérémy, le conducteur, une peine de 3 mois de prison, une amende de 1200 euros et une déchéance du permis de conduire de 3 mois avec obligation de repasser les 4 examens (théorique, pratique, médical et psychologique).

