Oscars 2017: l'Académie présente également ses excuses pour les couacs de la cérémonie de dimanche

Dpa

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, organisatrice de la cérémonie de remise des Oscars du cinéma américain, a présenté à son tour des excuses pour les couacs survenus lors de la cérémonie de dimanche. «Nous regrettons en tout premier lieu les erreurs commises. Nous tenons à présenter nos excuses aux équipes et aux castings des films ’La La Land’ et ’Moonlight’», indique l’Académie dans un communiqué.