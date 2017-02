Voici pourquoi il ne faut pas franchir un passage à niveau lorsque les barrières sont abaissées (vidéo)

Cet accident est survenu à Czerwionka-Leszczyny, il y a quelques jours. Un conducteur apparemment pressé a franchi les barrières alors qu’elles étaient abaissées et que les feux étaient au rouge. Le train, lui non plus ne s’est pas arrêté…

Le conducteur a eu la grande chance de survivre.

La compagnie des chemins de fer polonaise se sert maintenant de ces images pour sensibiliser le public à cette problématique.