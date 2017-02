Anderlecht: l'ami de l'homme décédé après une chute depuis son appartement a été libéré

L’ami du ressortissant suisse âgé de 54 ans qui a fait dimanche une chute mortelle depuis la fenêtre d’un appartement à Anderlecht, a été remis en liberté, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles. Celui-ci avait saisi un juge d’instruction à la suite du décès de la victime et son ami avait été interpellé et entendu comme suspect.

Les services de secours avaient été appelés dimanche après-midi par une voisine de la victime précisant qu’un homme était tombé par la fenêtre d’un appartement de la rue d’Itterbeek à Anderlecht. L’homme a fait une chute d’environ six mètres depuis le deuxième étage du bâtiment. Il a traversé le toit du garage de la voisine et est décédé sur place des suites de ses blessures. Le compagnon de la victime avait été interpellé sur les lieux et entendu comme suspect.

Le médecin légiste et le parquet sont descendus sur les lieux avec le laboratoire scientifique de la police fédérale. Selon les premières constatations du médecin, l’intervention d’un tiers ne peut pas être exclue. Le corps a été transféré vers l’institut médico-légal en vue d’une autopsie. Un juge d’instruction a été saisi pour meurtre à charge de l’ami de la victime, qui a été interpellé sur les lieux et entendu comme suspect. Il a été relaxé après son audition et n’a pas été inculpé.