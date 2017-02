Quatre ans de prison pour possession et diffusion d'images pédopornographiques

Le tribunal correctionnel de Bruges a condamné mardi à 4 ans de prison, dont la moitié avec sursis, un homme de 62 ans pour possession et diffusion d’images pédopornographiques.

Les agissements de José G. ont été découverts grâce à l’intervention de l’organisation américaine National Center for Missing and Exploited Children, qui a mis au courant le parquet de la possible implication d’un Belge dans une affaire de pédopornographie. L’analyse de l’adresse IP a mené les enquêteurs jusqu’au sexagénaire originaire de Jabbeke. L’homme est emprisonné depuis fin août 2016.

Quelque 3.000 images, présentant des enfants âgés de 2 à 16 ans, ont été retrouvées sur son ordinateur et ses disques durs. L’intéressé aurait également diffusé quatre films. Il échangeait les images via Bullchat, un site de rencontre pour homosexuels.

José G. avait déjà été condamné à trois ans de prison en 2011, dont la moitié avec sursis probatoire.