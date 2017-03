Hornu: Elisa, 89 ans, giflée pour des sous!

Rédaction en ligne

Fernand et Elisa, un couple âgé de 88 et 89 ans, a été victime d’un vol à la ruse à son domicile, à Hornu. Un « agent » s’est présenté, prétextant devoir rectifier la pension d’Elisa. Il a réussi à dérober de l’argent au couple et ses cartes bancaires. La mésaventure de Fernand et Elisa n’est pas isolée. Au total, il y a déjà eu huit cas de vol à la ruse comme celui-là depuis le mois de janvier sur la zone boraine.