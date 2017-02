Prisons: le nouveau règlement sur les fouilles facilite le trafic de drogue

Belga

De nouvelles directives concernant la fouille des détenus sont entrées en vigueur fin janvier dans les prisons belges. Les agents pénitentiaires ne peuvent désormais plus soumettre automatiquement un prisonnier, de retour d’une sortie, à une fouille corporelle (à nu). La consommation et le trafic de drogues deviennent ainsi plus aisés, estime Peter Millecam, représentant la CSC Services publics à la prison de Bruges.