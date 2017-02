La neige tient toujours à l'est de la Belgique: l'IRM prévoit une alerte jaune sur trois provinces jusque ce mercredi matin (vidéo)

De nouvelles précipitations hivernales, et des chutes de neige sont encore prévues localement et pourraient rendre les routes glissantes, principalement à l’est du pays. Les provinces de Namur, de Luxembourg et de Liège font même état d’une alerte jaune au verglas et aux chutes de neige de la part de l’Institut Royal de Météorologie (IRM) belge.

Depuis ce mardi après-midi et tout au long de la soirée, des averses hivernales vont toucher l’est et le sud de la Belgique. De la neige est notamment tombée sur la région d’Arlon et de Bastogne dans la journée et des précipitations sont encore prévues en début de nuit sur les provinces de Namur, de Liège et de Luxembourg. La neige risque ainsi de tenir à plus de 400 mètres.

L’IRM a également annoncé une alerte jaune au verglas et aux chutes de neige sur les trois provinces citées, de ce mardi 13h00 à ce mercredi 8h00. « Sur les hauteurs de l'Ardenne, il pourra y avoir localement un danger de routes glissantes suite aux chutes de neige », annonce l’IRM, qui prévoit également du verglas possible sur les routes, vu les températures qui vont flirter avec 0 degré sur une bonne partie du sud du territoire.

Les températures devraient enfin grimper dès jeudi, avec quelques averses et des rafales de vent toujours intenses (jusqu’à 90 km/h). Avant le retour du froid mais d’un temps plus sec vers le week-end des 11 et 12 mars, selon les premières prévisions.

Soyez donc prudents !