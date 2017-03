Météo: après une matinée relativement dégagée, la pluie revient

Le temps, mercredi matin, sera le plus souvent sec avec quelques éclaircies, avant l’arrivée d’une zone de pluie depuis la frontière française l’après-midi, annonce l’IRM. Les maxima oscilleront entre 4 et 9 degrés.

En matinée, après quelques dernières averses à caractère hivernal dans l’est du pays, le temps sera sec avec d’abord des éclaircies. Un voile nuageux envahira ensuite nos régions à partir de la frontière française, et sera progressivement suivi de pluie dans le courant de l’après-midi.

Dans le sud du pays, les précipitations seront plus soutenues alors que dans le nord, on prévoit plutôt de faibles pluies ou bruines, qui n’atteindront la Campine qu’en fin de journée. Les maxima seront compris entre 4 et 9 degrés. Le vent sera généralement modéré d’ouest revenant au sud-ouest à sud.

Ce soir et en première partie de nuit, le ciel sera couvert avec des précipitations sur l’ensemble des régions. En seconde partie de nuit, le temps deviendra plus sec à partir de l’ouest et des éclaircies se développeront. Le vent se renforcera pour devenir assez fort, et fort voire même très fort à la mer, avec des rafales de 70 à 80 km/h. Le refroidissement sera tempéré par le vent soutenu et les minima seront compris entre 2 et 7 degrés.

Jeudi, les dernières averses quitteront l’est du pays, laissant place à un temps généralement sec et plus lumineux avec de belles apparitions du soleil. Les températures atteindront 5 à 10 degrés.