Appel aux automobilistes pour plus de prudence à l'approche des chantiers

La SOFICO et le ministre wallon des Travaux publics et de la Sécurité routière Maxime Prévot lancent mercredi une campagne de sensibilisation consacrée à l’importance des panneaux de signalisation balisant les chantiers. L’organisme d’intérêt public rappelle que trois personnes décèdent et 123 autres sont blessées chaque année en moyenne sur les autoroutes wallonnes à la suite d’accidents survenus à hauteur de travaux.