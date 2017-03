460.000 visiteurs en moyenne chaque jour en février: Sudinfo.be, leader incontesté et incontestable sur le web... loin devant ses concurrents

Merci à tous ! Grâce à vous, Sudpresse (sudinfo.be, lameuse.be, lanouvellegazette.be, laprovince.be, nordeclair.be et lacapitale.be) consolide encore sa première place en tête du classement des sites d’infos les plus consultés en Belgique francophone.

Avril 2013 : pour la toute première fois, Sudpresse devient, avec +-200.000 visiteurs par jour, le premier site d’infos sur le web. Avec un avantage, à l’époque, assez faible sur ses concurrents. Depuis, l’ascension est fulgurante. Et notre succès s’est accentué de mois en mois.

Confirmation avec le résultat final pour ce mois de février 2017 : en moyenne, plus de 459.000 visiteurs se connectent sur nos sites au quotidien.

Ce qui nous positionne sans contestation possible sur la première marche du podium, puisque nos concurrents affichent une moyenne qui oscille autour des 300.000 visiteurs.

Ce succès, on vous le doit clairement ! Merci donc à toutes et à tous pour votre fidélité. Notre promesse, elle, ne changera pas : rester numéro 1, vous proposer toujours plus d’exclusivités et de scoops, vous offrir le meilleur de l’info régionale et sportive...

On vous invite également à découvrir nos nouvelles éditions digitales, qui vous proposent 10 fois plus d’infos régionales !

Merci et à bientôt !