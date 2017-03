Stade national: Groen reproche à la N-VA de ne pas prendre ses responsabilités

La N-VA, pourtant réticente à la construction d’un stade national sur le plateau du Heysel, ne prend pas ses responsabilités quand elle en a l’occasion, a affirmé mercredi le député bruxellois Arnaud Verstraete (Groen), alors qu’elle sait depuis deux ans que des parcelles de terrain essentielles au projet appartiennent à l’Agence flamande des routes et du trafic, sous la compétence du ministre N-VA Ben Weyts.

Le journal Het Laatste Nieuws a révélé mercredi que l’administration flamande avait ainsi évité de communiquer sur un transfert de terrain, qui devra se faire avec son approbation. Une parcelle concernée, en bordure du Ring, doit accueillir les entrées et sorties du parking, une autre un sentier piétonnier et pour vélos, entre le site du stade et le quartier Treft.

L’administration de M. Weyts a déjà donné en janvier 2015 son feu vert à la cession d’au moins une des deux parcelles, ressort-il d’un mail envoyé au promoteur Ghelamco, selon le quotidien. L’administration y indique être prête à se défaire, partiellement ou intégralement, du terrain concerné.

Groen dénonce la gestion de ce dossier, tant par la N-VA qui en aurait laissé la responsabilité sur les épaules de la commune de Grimbergen, que dans le chef des responsables politiques bruxellois, accusés de ne pas avoir réglé ce problème ou de chercher à le faire dans l’opacité.

Le cabinet Weyts, contacté par la rédaction du journal, n’a pas démenti l’accord avec Ghelamco, mais il y attache désormais des conditions, affirmant qu’il ne s’intéresse pas tant « aux deux parcelles qu’au chapitre complet de la mobilité ». « Nous voulons d’abord voir les réponses de Ghelamco à toutes les remarques reprises il y a quelques semaines dans l’avis négatif du département de la Mobilité et des Travaux publics. » Une autre condition serait que le projet trouve sa place dans le Plan d’aménagement du territoire. Intervenant sur la VRT, Ben Weyts a ajouté que l’on pourrait parler d’un transfert de propriété lorsque le stade aura reçu les autorisations nécessaires.