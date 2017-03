Pepper, le robot qui vous sert au restaurant et enregistre votre paiement (vidéo)

« Bonjour Pepper. » « Que souhaitez-vous commander ? » « Des pâtes. » « Très bien. je vous rappelle que notre promotion inclut un Cheesecake pour à peine deux euros de plus », précise Pepper, le serveur. Échange banal. Sauf que Pepper est… un robot ! Il accueille les clients, prend leur commande et surtout, enregistre leur paiement via une application mise en place par MasterCard, via le système de paiement digital MasterPass. Il s’agit de la première application bancaire intégrée à un robot humanoïde.

Petit bémol : dans le brouhaha du MWC de Barcelone, le robot peine à distinguer les paroles qui lui sont adressées. Il faut donc hausser la voix et rapprocher son visage pour qu’il enregistre nos paroles et intéragisse. Ce qui peut poser problème dans un restaurant, par nature bruyant.

Le concept fonctionne déjà dans certains Pizza Hut de Hong Kong. Et rien n’empêche, techniquement, qu’il débarque en Belgique.

Cliquez ici pour lire l’article complet.