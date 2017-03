"Viceland", une chaîne à destination des 18-35 ans, débarque en Belgique

Le groupe américain Vice Media lance ce mercredi en Belgique sa propre chaîne de télévision «Viceland». La programmation de la chaîne, avec pour public cible les 18-35 ans, sera un mélange de contenu international et de programmes à ancrage local sur les thèmes de la musique, l’alimentation, l’identité, le sexe, la mode et le sport. «Viceland» se singularise par son «regard unique sur la culture jeune».

Dès ce mercredi, la nouvelle chaîne «Viceland» sera disponible dans l’offre de base de Telenet, sur le canal 21. La distribution au niveau national se fera quant à elle à partir du 1er juin avec l’intégration de la chaîne, en français et en néerlandais, chez Proximus.

Voo a par ailleurs indiqué à l’agence Belga que la chaîne serait également lancée sur sa plate-forme. Aucune date n’a toutefois été communiquée, les discussions étant toujours en cours.

À l’occasion du lancement de la chaîne en Belgique, Vice a réalisé le documentaire «Census Belgique», dans lequel la jeunesse belge donne son avis sur la politique, la drogue, le sexe, l’amour, l’argent et le changement climatique notamment.

La chaîne culture et lifestyle à destination de la génération Y a été lancée en février aux Etats-Unis et au Canada et s’est étendue ensuite à la Grande-Bretagne, l’Irlande, la France, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.