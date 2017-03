L'hiver météorologique est terminé: il a été particulièrement sec, selon l'IRM

L’hiver météorologique qui s’achève a été marqué par une quantité de précipitations très anormalement faible et une durée anormalement élevée de la durée d’insolation, ressort-il mercredi du premier bilan climatologique de l’Institut royal météorologique. Ce climat résulte de conditions anticycloniques persistantes, explique l’IRM.

Les températures hivernales moyenne, maximale et minimale ont atteint à Uccle respectivement 3,9 degrés (normale: 3,6), 6,5 degrés (normale: 6,2) et 1,1 degré (normale: 1,0).

En 47 jours, il est tombé un total de précipitations de 127,3 mm (normale: 220,5 mm en 54,8 jours), soit le résultat le plus faible depuis 1985 (120,5 mm), et le mois de décembre a été exceptionnellement sec. Le record date de 1964, lors de l’hiver le plus sec du 20e siècle, avec 62,9 mm.

Le soleil a brillé durant 217 heures et 28 minutes, ce qui est largement au-dessus de la normale (179h12) mais encore loin du record de 2008 (256 heures), souligne Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. Les régions liégeoise et montoise ont été particulièrement gâtées à cet égard.

A Mont-Rigi, la neige a recouvert le sol du 5 janvier au 3 février, a observé l’IRM. Du 13 au 31 janvier, la couche de neige a atteint chaque jour une épaisseur d’au moins 20 cm, avec un maximum le 15 janvier de 47,5 cm.

La vitesse moyenne du vent a atteint 3,4 m/s (normale: 4,2), une valeur anormalement faible et proche du record de 1964 (3,2). La fin du mois de février a elle été particulièrement venteuse. «On retrouve désormais des conditions de vent plus conformes à la normale», commente M. Mormal.

La température la plus élevée de l’hiver a été mesurée le 15 février à Bilzen (17,6 degrés) et la plus basse le 23 janvier à Elsenborn (-17,4 degrés).