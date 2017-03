Face au smartphone, le «mobile idiot» fait de la résistance et Nokia en profite pour sortir son 3310

On le croyait enterré par des smartphones toujours plus intelligents, mais il fait de la résistance: le «dumbphone» ou «mobile idiot», qui sert juste à téléphoner, a encore des adeptes, dans les pays émergents et dans l’Occident surconnecté.

La marque finlandaise Nokia vient de ressortir l’un des appareils mythiques de cette catégorie, l’emblématique 3310 présenté en amont du Mobile World Congress de Barcelone. Sa version modernisée permettra toutefois d’utiliser des applications.

«C’est une façon de relancer ou accélérer la pénétration du mobile. Dans des pays où le réseau n’est pas excellent notamment, cela a un sens, par exemple», explique Julien Miniconi, expert télécoms au sein du cabinet Wavestone.

Sur certains marché émergents, comme l’Inde, il se vend toujours plus de ces appareils que de smartphones, les premiers représentant plus de 55% des téléphones vendus au troisième trimestre 2016, selon International Data Corporation (IDC). Plus encore, sur ce marché majeur pour l’avenir, la vente de téléphones «idiots» progresse toujours de 4% sur un an. Mais même dans les pays dans lesquels le marché télécoms est mature, les mobiles basiques n’ont pas totalement cessé de se vendre.

Pour les anti-internet

«Il y a toujours un volant de terminaux de +feature phones+ mais aujourd’hui, ce sont tout de même des marchés de niche, soit pour ceux qui veulent du vintage, soit pour les anti-internet mobile ou les personnes âgées», détaille Thomas Husson, analyste chez Forrester.

«Un smartphone ne m’intéresse pas, c’est cher, fragile et je n’en vois pas l’utilité», explique ainsi Sandrine, 39 ans, illustratrice, «sans parler de l’aspect commercial autour, avec ce renouvellement constant, ainsi que l’opacité des conditions de travail en Chine».

Les opérateurs le savent et conservent bien souvent, comme en Allemagne, plusieurs «feature phones» à leur catalogue afin de répondre à la demande de clients «qui veulent simplement être joignables» explique une porte-parole de Deutsche Telekom.