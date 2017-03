Mort noyé dans la voiture qui a foncé dans le lac de Rabais à Virton: le conducteur du véhicule est inculpé d'assassinat !

Rédaction en ligne

Rebondissement dans l’affaire de l’accident qui a coûté la vie à Raymond Lochet, 81 ans, originaire de Chenois (Virton). L’octogénaire est décédé lundi soir, noyé dans un véhicule qui avait terminé sa course dans le lac de Rabais à Virton. Les premiers éléments d’enquête indiquent qu’il s’agirait d’un acte volontaire et non d’un accident. Eric Flammang, le conducteur, a été placé sous mandat d’arrêt et est inculpé d’assassinat.