Football: Anthony Vanden Borre va annoncer son retour!

Le défenseur belge, âgé de 29 ans et qui totalise 29 ’caps’ avec les Diables Rouges, s’apprêterait donc à annoncer sa «sortie de retraite», moins de deux mois après avoir indiqué qu’il voulait raccrocher ses crampons. Prêté depuis l’été à Montpellier (Ligue 1) par les Mauves, il avait évoqué début janvier une fatigue physique et mentale généralisée, et avait mis un terme à son prêt dans le club français.

Après des discussions avec Anderlecht, club avec lequel il était encore lié jusqu’à la mi-2018, il était parvenu lundi à un accord sur une résiliation de contrat. Désormais libre, le joueur n’aurait actuellement pour critère de choix quant à son futur employeur que le plaisir de jouer.

Selon différents médias, dont des journaux du groupe Mediahuis et La Dernière Heure, il va donc annoncer son retour ce jeudi.