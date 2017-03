Météo: un temps variable attendu ce jeudi, l'IRM maintient sa double alerte

Jeudi, le temps sera généralement sec en matinée mais à partir de midi, le risque d’averses augmentera, surtout sur le centre et l’est du pays, selon les prévisions de l’IRM. Les maxima varieront entre 6° et 10°. Le matin, le vent dans l’intérieur sera encore assez fort à fort d’ouest à sud-ouest avec des rafales de 70 km/h, voire davantage en Ardenne.

Le vent diminuera graduellement dans le courant de la journée. À la mer, le vent sera d’abord très fort à tempétueux avec des rafales de 90 km/h, puis il deviendra assez fort à fort avec des pointes à 60 km/h. Sur son site Internet, l’IRM maintient toutefois sa double alerte jaune jusque dans l’après-midi.

Jeudi soir, le temps sera sec avec de larges éclaircies. Durant la nuit, des nuages élevés puis moyens envahiront le ciel depuis le sud-ouest. Les minima seront proches de -1° en Haute Belgique, de +3° dans le centre et de +4° à la côte.

Vendredi et les jours suivants, la pluie sera bien présente avec des maxima de 12° vendredi et samedi, et 9° à partir de dimanche.